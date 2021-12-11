Тверскую область ждёт резкий скачок температуры

Тверскую область ждёт резкое повышение температуры воздуха и небольшой снег. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области в предстоящие выходные ожидается очередной резкий скачок температуры. Об этом сообщили в Тверском Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, после мороза в -20 градусов в ночь на субботу 11 декабря, холода начнут отступать. Если еще в субботу днём -12 градусов, то уже в воскресение потеплеет до -2 градусов, ожидается небольшой снег. Так что метеочувствительным людям нужно внимательнее отнестись к своему здоровью.

В начале следующей недели, антициклон будет отступать на восток и в регионе установится облачная погода, преимущественно без осадков. Температура днём будет держаться в пределах -5…2 градусов.

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