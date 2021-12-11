В выходные на дорогах Тверской области будут ловить пьяных водителей

На дорогах Тверского региона проводится традиционный «Контроль трезвости». Фото: ГИБДД по Тверской области

В предстоящие выходные, 11 и 12 декабря, сотрудники ГИБДД на трассах региона ловят нетрезвых водителей. Проводится еженедельное профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Как поясняют в региональном ГИБДД, инспекторы будут выявлять водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что за повторную езду в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Максимальное наказание – лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Если вы обладаете информацией о неадекватных действиях водителей, нарушениях правил дорожного движения, фактах управления транспортом в состоянии опьянения по телефонам полиции: 02, 102 или 112.

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