В Заксобрании Тверской области прошли публичные слушания по областному бюджету

В Заксобрании Тверской области прошли публичные слушания бюджета на предстоящий год. Фото:ЗСТО

Днём 10 декабря в Заксобрании региона прошли публичные слушания по законопроекту «Об областном бюджете Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

- Во время слушаний все желающие могли задать свои вопросы по телефонной линии и на сайте ЗС. Поступившие предложения и замечания будут рассмотрены в профильных комитетах Законодательного Собрания. Первое чтение законопроекта об областном бюджете состоится 17 декабря, - сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно законопроекту, представленному участникам слушаний, доходы областного бюджета в 2022 году запланированы на уровне 87 млрд. рублей, в 2023 г. – 87,53 млрд. рублей, в 2024 г. – 94,4 млрд. рублей.

Расходы в 2022 году составят 88,3 млрд. рублей, в 2023 г. – 94,5 млрд. рублей, в 2024 г. - 100,3 млрд. рублей.

Большая часть расходных обязательств сформированы в рамках 28 государственных программ.

В течение предстоящих трех лет на реализацию национальных проектов в регионе планируется направить порядка 64 млрд. рублей.

В адресной инвестпрограмме на предстоящий трехлетний период предусмотрены средства на строительство важнейших социальных объектов - Детской областной клинической больницы, школы на 1224 места в микрорайоне «Южный» и крытого футбольного манежа в Твери, новых детских садов в областном центре, Вышнем Волочке и ряде других территорий. В структуре расходов большое внимание будет уделено отрасли здравоохранения. Запланировано финансирование капремонтов целого ряда больниц и поликлиник, закупка медицинского оборудования для сосудистых центров, онкодиспансера. Вводится новая единовременная выплата выпускникам-медикам и молодым специалистам для привлечения квалифицированных кадров в медицинские учреждения.

С 1 февраля 2022 года предусматриваются бюджетные ассигнования на индексацию социальных выплат населению на 5,8 %.

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