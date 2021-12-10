Жительницу Тверской области осудили на наезд на школьницу

Женщину осудили за ДТП с участием ребенка Фото: архив "КП"

Жительницу Калининского района осудили за ДТП со школьницей в Твери.

Авария произошла 4 мая 2021 года на улице Хрустальной. Водитель отвлеклась на телефон, потеряла управление, выехала на тротуар, наехала на несовершеннолетнюю девочку, а потом врезалась в столб.

Здоровью пострадавшей был причинен тяжкий вред в результате ДТП.

Вину женщина признала и раскаялась, принесла извинения и оказывала помощь пострадавшей, возместила все затраты. Представитель потерпевшей не настаивал на строгом наказании. Также смягчающим обстоятельством послужило наличие у виновной на иждивении малолетнего ребенка.

Приговором Заволжского районного суда Твери женщина признана виновной по ч.1 ст. 264 УК РФ, ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.