Улицу в Твери хотят назвать именем разведчицы Ольги Барановой

Именем разведчицы назовут улицу в Твери Фото: администрация Твери

В администрации Твери состоялось заседание комиссии по топонимике, на котором была озвучена идея назвать улицу в Московском районе Твери именем калининской разведчицы Ольги Барановой.

Объект в настоящее время не имеет названия, находится на границе деревни Бобачёво и примыкает к проспекту Победы.

Ольга Константиновна Баранова родилась в Твери в 1920 году, окончила школу №7 и пединститут. В 1941 году была добровольцем в отряде разведчиков. Знание немецкого языка позволило ей устроиться переводчицей в фашистский штаб и передавать ценные сведения о планах гитлеровцев. 1 декабря 1941 года была арестована гестапо, а 6 декабря - расстреляна.

На доме № 29 по улице Достоевского, где до войны жила Ольга Баранова, есть мемориальная доска. Имя разведчицы также увековечено на памятной стеле в честь преподавателей, сотрудников и студентов Калининского педагогического института, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2016 году имя Ольги Барановой было вписано в Золотую книгу Твери.

Предложение о переименование улицы будет направлено на рассмотрение в Тверскую гороскую Думу.