Жители Тверской области могут быстро и анонимно узнать свой ВИЧ-статус

В Тверской области проходит кампания по диагностике ВИЧ-статуса Фото: областной минздрав

В Тверской области проходит кампания по диагностике ВИЧ-статуса. В выходные будут организованы передвижные лаборатории.

Пройти тест на ВИЧ быстро, бесплатно и анонимно можно на площадках:

11 декабря, с 12:00 до 16:00, в Конаково, на Торговом проезде, дом 3 (площадь перед ТЦ "Континент");

12 декабря, с 12:00 до 16:00, в Кимрах, на ул. Володарского (Театральной площадь).

Диагностику проводит Тверской областной центр профилактики и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.