К 100-летию Юрия Никулина в Твери прочтут лекцию

Юрий Никулин. Фото: Роман ДЕНИСОВ/ТАСС

18 декабря в 15:00 зал Тверская областная библиотека имени Горького приглашает на лекцию из цикла «Звёзды театра и кино», приуроченную к 100-летию со дня рождения артиста цирка и гениального актёра Юрия Никулина. О жизненном и творческом пути Юрия Никулина расскажет библиотекарь Инесса Леднева.

Юрий Никулин прошёл войну, где не раз оказывался на грани смерти. А позже выбрал едва ли не самую мирную профессию – смешить людей. Свою карьеру в цирке он начал в Твери (тогда - Калинине). В 1950 году вместе с напарником Михаилом Шуйдиным он впервые вышел на манеж калининского шапито как самостоятельный клоун. Здесь он сделал свои первые шаги в актёрском искусстве, завоевав впоследствии всенародную любовь.

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