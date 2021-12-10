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Здоровье10 декабря 2021 15:11

320 пассажиров-антимасочников оштрафованы в автобусах Твери

40 человек заплатят штрафы повторно
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В автобусах Твери штрафуют пассажиров-антимасочников

В автобусах Твери штрафуют пассажиров-антимасочников

Фото: ПТО

В Тверской области продолжаются мероприятия по контролю за соблюдением масочного режима. 320 пассажиров автобусов "Транспорта Верхневолжья" оштрафованы в Твери за нарушения. 40 человек оштрафованы повторно за проезд без маски, им придется заплатить штрафы в 15 000 рублей.

Рейды проводят контролеры совместно с полицией. Регулярные проверки проходят в Твери и области с 21 октября. По распоряжению губернатора Игоря Рудени, усиленный контроль масочного режима на региональном транспорте продлится до Нового года.

Пассажирам напоминают о необходимости соблюдения антиковидных мер. В случае возникновения спорной ситуации для обоснования штрафа используют записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.