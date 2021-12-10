Тверская область - первая в ЦФО по масштабам восстановления леса

По региональному проекту «Сохранение лесов» в регионе поставлена задача к 2024 году достичь показателей 100%-ного восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений. Фото: ПТО

По итогам 9 месяцев 2021-го в Тверской области проведено лесовосстановление на площади более 12,7 тыс. га. По данному показателю наш регион - первый в Центральном федеральном округе.

При этом за три года в Тверской области в категорию земель лесного фонда переведено 553 земельных участка общей площадью 52 751,7 га. Лидерами по расширению лесных массивов стали Торопецкий, Спировский и Рамешковский районы.

Результаты работы по расширению и сохранению лесов региона были подведены на рабочей встрече под руководством губернатора Игоря Рудени.

Перевод земель в лесной фонд позволяет более эффективно бороться с незаконными рубками на таких территориях. Кроме того, это дает возможность использовать лесные ресурсы для деревообрабатывающей промышленности Верхневолжья.

СПРАВКА КП

В Тверской области в рамках нацпроекта «Экология» реализуется проект «Сохранение лесов». Его цель - обеспечить к 2024 году стопроцентное восстановление вырубленных и погибших лесных насаждений в регионе.

Также ведется оснащение государственных спецорганизаций в лесной отрасли: в 2019-2021 годах закуплено 353 единицы техники и оборудования.