Для жителей Твери проведут мастер-класс по каллиграфии в Императорском дворце

Мастер-класс состоится в рамках закрытия выставки «Дух всюду сущий», приуроченной к 205-летию памяти Гавриила Романовича Державина. Фото: Александр ЖМУЛИН

Чтобы стать настоящим каллиграфом, требуется долгий труд, но освоить азы этого изящного мастерства жители Твери смогут в воскресенье, 12 декабря. На мастер-класс по каллиграфии приглашает Императорский путевой дворец.

Педагоги Центра каллиграфии проведут мастер-класс в 11:00. Этот открытый урок состоится в рамках закрытия выставки «Дух всюду сущий», приуроченной к 205-летию памяти Гавриила Романовича Державина.

Выставка связана с его одой «Бог», которая по количеству переводов на разные языки мира стоит на втором месте после Библии. В экспозиции можно увидеть 30 графических работ, отражающих разные стилевые направления каллиграфии и выполненных на русском, английском, французском, татарском, армянском, карельском, удмуртском, эстонском и других языках. Торжественное закрытие выставки состоится в 13:00 в в Выставочном зале Оранжереи Тверского императорского дворца.

Для посещения мастер-класса необходимо предварительно записаться по телефонам: (4822) 34-62-43, 34-31-56.