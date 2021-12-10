С января по ноябрь 2021 года продукты в Тверской области подорожали на 11%

Гречка выросла в цене на 6,9%. Фото: Рустем АХУНОВ

Индексы цен на товары и услуги в магазинах региона опубликовал Тверьстат. Специалисты подсчитали инфляцию за 11 месяцев - с начала января по ноябрь 2021 года. Общая инфляция с начала года к ноябрю составила 8,52%.

Цены на продовольственные товары за этот период выросли практически на 11% (если быть точнее - на 10,99%). Непродовольственные товары подорожали на 8,63%.

За последний отчётный месяц (ноябрь) более всего выросли в цене следующие продукты: шоколадные конфеты (+9,1%), оливковое масло (+7,9%), гречка (+ 6,9%), жирный творог (+7,0%), овсяные хлопья «Геркулес» (+6%), сырокопченая колбаса (+5,9%). Подорожали также говядина, рыба, яйца, сахар, сыр, молоко, кисломолочные продукты.

Подешевели капуста (-4,4%), лук (-8,0%), морковь (-2,9%), помидоры (-8,3%),свинина (-0,5%), куры (-0,9%), полукопчёная и варёная колбасы (-3,9 и -1,9% соответственно), сосиски и сардельки (-5,0%), мороженая неразделанная рыба (-1,4%), кофе (-2,4%).