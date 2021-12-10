Определена компания, которая построит Западный мост в Твери

Начинает реализация проекта по созданию нового моста в областной столице. Графика: ПТО

Строить Западный мост в Твери будет ООО «ДСК». Таков итог конкурса по выбору подрядчика. Об этом сообщило областное правительство.

По официальной информации, строительство объекта должно продлиться три года.

Западный мост соединит Пролетарский и Заволжский районы. Он будет построен параллельно железнодорожному мосту и своими четырьмя полосами значительно разгрузит движение в центре Твери.

Кроме того, будет мост будет вести к медицинскому кластеру. который запланировано создать в районе Областной клинической больницы. Также он обеспечит удобный выезд на трассу М-10.

Помимо непосредственно сооружения моста, проектом предусмотрено устройство транспортных развязок на Петербургском шоссе и Комсомольской площади, а также реконструкция автодорожного путепровода («Горбатка») и железнодорожного путепровода через проспект Калинина. Предполагается, что протяженность участка строительства составит 2,9 км, длина моста - 349,57 м.

Иллюстрация к проекту. Графика: ПТО

Строительство объекта обсуждалось в ходе рабочих встреч Президента Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени.

В начале 2021 года глава государства поручил премьер-министру Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о реализации проекта.

ООО «ДСК» была создана на базе АОЗТ «Кесовогордорстрой» и имеет 30-летний опыт работы в дорожном строительстве. Зарегистрирована в Тверской области, в организации работает более 1500 тысяч человек.

Компания принимала участие в строительстве железнодорожного вокзала Ладожский в Санкт-Петербурге, комплекса для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону в Сочи, реконструкции Санкт-Петербургского железнодорожного узла Октябрьской железной дороги, автодороги М-4 «Дон», трассы М-10 (обход Твери) и других значимых объектов.