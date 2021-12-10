Прокуратура выявила нарушения в СИЗО-2 в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Кашинская межрайонная прокуратура провела проверку в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Тверской области и выявила нарушения санитарно-гигиенических, противоэпидемических и противопожарных норм.

В отдельных камерах изолятора требуется частичная замена напольного покрытия, установка дополнительного светильника, стены нуждаются в покраске, а потолки - в побелке. В отдельных помещениях и коридорах здания нет изоляции электрической проводки.

Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании ФКУ устранить выявленные нарушения.

Начальнику следственного изолятора внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.