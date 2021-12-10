20 катков будут работать в течение зимнего сезона в Твери

"Каток Губернский" готовится к отрытию Фото: vk.com/tverkatok69

В Твери начинают работу катки на открытом воздухе. Первые площадки для массового катания откроются уже в предстоящие выходные.

11 декабря с 12:00 начнут работу: каток в парке Победы, катки возле ТРЦ "Рубин" и СК "Планета". Уже в субботу можно будет покататься на тюбингах с большой горки возле ТЦ "Декатлон" на Октябрьском проспекте.

"Каток Губернский" на Тверском ипподроме откроется для горожан в воскресенье, 12 декабря. К услугам посетителей - раздевалки и прокат коньков.

Всего, по информации администрации города, в течение зимнего сезона 2021-2022 в Твери будет работать около 20 катков.