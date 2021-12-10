В Тверской области на предприятиях агрогиганта в двух районах вакцинировались свыше 80% работников

В регионе продолжается массовая вакцинация граждан против коронавируса. Фото: ПТО

В регионе продолжается усиленная кампания по вакцинации и ревакцинации против коронавируса работников крупных производств. По данным регионального оперштаба и областного правительства, на ряде производств прививку сделали уже более 80% работников.

К примеру, сообщается, что на агропредприятиях - подразделениях ГК «Агропромкомплектация» - в Конаковском и Ржевском районах вакцинировались свыше 84% сотрудников.

Всего там работает свыше 3000 человек. Прививки сотрудникам делают в поликлиниках по месту регистрации и в медкабинетах непосредственно на производстве при помощи выездной бригады медиков.

В Тверской области на сегодняшний день прививку против коронавируса сделали 580 854 жителя, за прошедшие сутки – 2288 человек. Более 213 тысяч сделавших прививку – представители старшего поколения.

В целом за все время в регион поступило 737 004 комплектов вакцины. В настоящее время остается 181 803 доз.

В области действует 57 пунктов вакцинации в медучреждениях и торговых центрах. Кроме того, жителей отдаленных районов и коллективы предприятий обслуживают 66 мобильных медбригад. Записаться на прививку можно по телефону «122», на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, а также по телефонам прививочных пунктов.

Без записи в Твери прививку от коронавируса можно сделать в ТЦ «РИО», Торговом парке №1 («Глобус»), ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон».