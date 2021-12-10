В Твери временно не работает травмпункт горбольницы №7 Фото: Даба ДАБАЕВ

С 8 декабря травмпункт горбольницы №7, на Петербургском шоссе, 76/1, в Твери временно не работает. Об этом сообщил областной минздрав, причины не уточняются.

Пациенты Твери и Калининского района первичную экстренную и неотложную медицинскую помощь могут получить в травмпунктах городских клинических больниц № 1 и №6. Учреждения работают по установленному графику.

Повторный прием пациентов Заволжского района осуществляется в поликлинике №1 городской больницы №7, Калининского района – Калининской ЦРКБ (за исключением проведения антирабической терапии).