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Общество10 декабря 2021 10:19

В Твери временно не работает травмпункт горбольницы №7

График работы других пунктов первой помощи опубликовал минздрав
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери временно не работает травмпункт горбольницы №7

В Твери временно не работает травмпункт горбольницы №7

Фото: Даба ДАБАЕВ

С 8 декабря травмпункт горбольницы №7, на Петербургском шоссе, 76/1, в Твери временно не работает. Об этом сообщил областной минздрав, причины не уточняются.

Пациенты Твери и Калининского района первичную экстренную и неотложную медицинскую помощь могут получить в травмпунктах городских клинических больниц № 1 и №6. Учреждения работают по установленному графику.

Повторный прием пациентов Заволжского района осуществляется в поликлинике №1 городской больницы №7, Калининского района – Калининской ЦРКБ (за исключением проведения антирабической терапии).

График работы травмпунктов в Твери Фото: областной минздрав

График работы травмпунктов в Твери Фото: областной минздрав