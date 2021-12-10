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Общество10 декабря 2021 10:11

В выходные в Тверской области состоится "Контроль трезвости"

Рейд запланирован с 10 по 12 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водителей проверят на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости". В период с 10 по 12 декабря на улицах областной столицы будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Информацию можно передать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.