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Происшествия10 декабря 2021 9:22

Двое иностранных граждан задержаны за сбыт наркотиков в Твери

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Фигурантов задержала полиция Фото: архив "КП"

Фигурантов задержала полиция Фото: архив "КП"

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками отдела наркоконтроля в Ржеве задержаны двое граждан ближнего зарубежья 18 и 23 лет. В Тверскую область они приехали из соседнего региона.

У молодых людей изъяли 31 свёрток с порошкообразным веществом внутри. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество.

При задержании фигуранты оказывали активное сопротивление, но были задержаны в момент преступления.

По части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.