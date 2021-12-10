УФСИН России по Тверской области опровергло информацию об избиении осужденного

Материалы проверки направлены в следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

УФСИН России по Тверской области опровергло информацию об избинении в осужденного. Информация о якобы избиении сотрудниками СИЗО-1 осужденного появилась в местных СМИ.

- Данная информация не соответствует действительности. Сотрудниками ФСИН России и УФСИН России по Тверской области проведена проверка действий сотрудников в отношении осужденного. Нарушений действующего законодательства не выявлено. Физическая сила и специальные средства к осужденному не применялись, что подтверждается, в том числе, данными видеоархива, - сообщает ведомство на официальном сайте.

Материалы проверки по подследственности направлены в следственное управление СК РФ по Тверской области.