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Общество10 декабря 2021 8:17

УФСИН России по Тверской области опровергло информацию об избиении осужденного

Результаты проверки направлены в следственный комитет
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Материалы проверки направлены в следственный комитет

Материалы проверки направлены в следственный комитет

Фото: Олег ЗОЛОТО

УФСИН России по Тверской области опровергло информацию об избинении в осужденного. Информация о якобы избиении сотрудниками СИЗО-1 осужденного появилась в местных СМИ.

- Данная информация не соответствует действительности. Сотрудниками ФСИН России и УФСИН России по Тверской области проведена проверка действий сотрудников в отношении осужденного. Нарушений действующего законодательства не выявлено. Физическая сила и специальные средства к осужденному не применялись, что подтверждается, в том числе, данными видеоархива, - сообщает ведомство на официальном сайте.

Материалы проверки по подследственности направлены в следственное управление СК РФ по Тверской области.