Огурцы, капуста и вермишель подорожали в Тверской области за неделю

Цены растут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последнюю отчётную неделю (с 30 ноября по 06 декабря) в Тверской области больше всего подорожали огурцы - на 6,2%. Выросли цены также на вермишель (+3,3%), пастеризованное молоко (+2,6%), сливочное масло (+2,4%), белокочанную капусту (+2,3%) и рис (+2%).

Менее, чем на два процента подорожали: варёная колбаса, стерилизованное молоко, сыр, яйца, чай, мука, пшено, макароны и яблоки.

Подешевели больше всего за неделю помидоры - на 7,5%. Снизились цены на репчатый лук (-2,7%), печенье (-2,7%), шоколадные конфеты (-1,9%) и морковь (-1,8%).