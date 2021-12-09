Дополнительную поддержку получили предприятия отрасли животноводства, а также растениеводства и производства молока. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области увеличен объём государственной поддержки сельхозпроизводителей и продлены сроки подачи документов на получение субсидий.

«Дополнительную поддержку получили предприятия отрасли растениеводства и животноводства, производства и переработки молока. Ставки в некоторых случаях увеличены в несколько раз, – сообщил губернатор Игорь Руденя. - Мы продлили сроки подачи документов, чтобы все, кто имеет право получить субсидии, воспользовались этим».

Региональному Министерству сельского хозяйства поручено оказать максимальную помощь аграриям в подготовке документов.

Всего на дополнительную поддержку сельхозпроизводителей в 2021 году направят 134 млн рублей (91,5 млн рублей – федеральные средства, 42,5 млн рублей – областные).

По информации областного Правительства, дополнительные средства направят на:

- финансирование на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве и возмещение затрат на производство молодняка крупного рогатого скота на убой;

- компенсацию затрат сельхозкооперативам в рамках поддержки фермеров и сельской кооперации;

- возмещение части затрат на уплату страховых премий в области животноводства и товарного рыбоводства;

- возмещение производителям зерновых части затрат при реализации сырья;

- поддержку производителей, которые создавали или модернизировали свои предприятия;

- компенсацию части затрат на приобретение кормов для молочного стада.

Среди других направлений, которых коснулся рост объемов финансирования: элитное семеноводство, содержание племенного маточного поголовья, стимулирование производства зерновых и зернобобовых. Кроме того, в регионе укрепят материально-техническую базу профильных колледжей.