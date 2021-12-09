На оптовой базе в Тверской области проверяют овощи и фрукты

В Твери проверяют фрукты на оптовой базе Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели мониторинг карантинного фитосанитарного состояния помещений на территории фирмы оптово-розничной торговли в Твери и продовольственной оптово-розничной базы в деревне Боровлево в Калининском районе.

В ходе мониторинга было отобрано пять проб от партий лимонов, мандаринов, грейпфрутов, слив для проведения исследований на наличие карантинных объектов. Образцы отправлены на проверку.

- Мониторинг карантинного фитосанитарного состояния осуществляется в целях выявления карантинных объектов, предотвращения их проникновения и распространения на территории Российской Федерации, - уточнили в ведомстве.

Проверки будут продолжены.