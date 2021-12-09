Дому народного творчества в Твери исполнилось 85 лет

Дом народного творчества расположен на площади Михаила Тверского. Фото: VK/Тверской областной Дом народного творчества

Тверской областной Дом народного творчества был создан в 1936 году. 5 декабря его коллектив отмечал 85-летие своего учреждения культуры.

За годы работы в Доме народного творчества появились множество традиционных фестивалей и конкурсов. В их числе «Андреевские дни», «Театральные встречи на Селигере», всероссийские выставки «Гончары России. Игрушка, детское творчество» и «Искусство современной вышивки», фольклорный праздник «Троицкие гуляния», областной

Деятельность Дома народного творчества не прерывалась даже в годы Великой Отечественной войны деятельность областного Дома народного творчества не прерывалась. Готовились выступления агитбригад для бойцов Красной Армии, сельских тружеников, собирался фольклорный и этнографический материал.

С юбилеем коллектив Дома народного творчества поздравил губернатор Игорь Руденя.

- За годы плодотворной деятельности учреждение внесло неоценимый вклад в сохранение и популяризацию традиционной народной культуры, в воспитание молодого поколения на основе богатейшего духовно-нравственного наследия нашего народа. Сегодня Тверской областной Дом народного творчества остаётся одним из центров культурной жизни Верхневолжья. Реализуемые здесь проекты неизменно вызывают интерес жителей нашего региона, удостаиваются высоких оценок специалистов, - сказано в поздравлении главы региона.

Игорь Руденя поблагодарил коллектив учреждения за профессионализм и преданность делу.