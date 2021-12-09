Госавтоинспекция в Твери проводит рейд против таксистов-нелегалов

Автомобили нарушителей эвакуированы на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

9 декабря сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями Ространснадзора и Министерства транспорта Тверской области провели рейд по выявлению нелегальных такси. В ходе проверки особое внимание обращают на наличие водительского удостоверения у водителей такси, водительского стажа, необходимой путевой документации, лицензии на осуществление пассажирских перевозок, техническое состояние транспортных средств.

- В ходе проведения мероприятия выявлены водители такси, осуществляющие свою деятельность нелегально, а также водители, которые перевозили пассажиров на неисправных автомобилях, - уточнили в УГИБДД России по Тверской области.

В отношении нарушителей составлены административные материалы. Автомобили помещены на спецстоянку.