В Тверской области предложены визуальные решения реновации исторической части Торжка

Пример визуального решения. Фото: ПТО

При поддержке Нового банка развития БРИКС в Торжке запланирована масштабная реставрация старинных зданий на Тверецкой набережной и площади Революции. Прежде всего, речь идет о императорском путевом дворце, который находится в удручающем состоянии.

Планы по реставрации старинных строений и в целом ренновации исторической части Торжка обсудили на совещании в областном правительстве. Его провел губернатор Игорь Руденя.

- Ранее были согласованы визуальные решения комплекса Путевого дворца, в том числе построек «Присутственные места», «Дом Городничего и казначея», - сообщила пресс-служба правительства региона. - На Тверецкой набережной планируется открыть музей, где будет воссоздан облик исторического бульвара периода XIX – XX веков, благодаря чему можно будет погрузиться в ту эпоху. В экспозициях будут представлены интерьеры домов различных сословий граждан - мещан, священнослужителей, военных и других.

По поручению Игоря Рудени, на территории музея организуют отдельные экспозиции по истории Торжка.

Сейчас еще проводятся научно-проектные работы по реставрации зданий на Тверецкой набережной. Реализовать планы планируется в 2025 году.

Во время обсуждения было предложено несколько визуальных решений на площади Революции. Планируется сделать ее полностью пешеходной, установить фонари, скамейки и козырьки над входами в стилистике XIX-XX веков. В реализации проекта будут использованы архивные данные и исторические фотографии.

Также на совещании принято решение о возведении блочно-модульной котельной, обустройству коммунальных сетей в рамках реновации.

. Фото: ПТО