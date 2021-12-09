Житель Тверской области украл с обочины дороги неисправный автомобиль

Полиция задержала подозреваемого Фото: архив "КП"

В полицию обратился владелец автомобиля "Volkswagen Passat" и рассказал об угоне. Заявитель уточнил, что автомобиль в неисправном состоянии, без сигнализации, стоял на обочине дороги "Золотое кольцо" в Кашинском городском округе. Ущерб составил 30 000 рублей.

Ориентировку на пропавшую машину разослали нарядам. По статье "Кража" завели уголовное дело. Была организована работа по проверке пунктов приёма металлолома.

Подозреваемого - 37-летнего жителя деревни Верхняя Троица задержали. Мужчина рассказал, что машину с помощью троса утащил к себе на участок.

Похищенное вернули владельцу. Ведется следствие.