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Происшествия9 декабря 2021 13:30

В Тверской области мужчина разменял у соседки пятитысячную купюру "банка приколов"

На него завели уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина был ранее судим

Мужчина был ранее судим

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области по статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя села Рождествено Калининского района.

Мужчина взял взаймы у 85-летней соседки 2000 рублей. Когда пришло время возвращать долг, подозреваемый отдал женщине пятитысячную купюру "банка приколов" и получил от нее сдачу 3000 рублей настоящими деньгами.

Фигурант не работает и был ранее судим. В полиции он рассказал, что деньги потратил. На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.