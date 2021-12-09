В Тверской области мужчина разменял у соседки пятитысячную купюру "банка приколов"

Мужчина был ранее судим Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области по статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя села Рождествено Калининского района.

Мужчина взял взаймы у 85-летней соседки 2000 рублей. Когда пришло время возвращать долг, подозреваемый отдал женщине пятитысячную купюру "банка приколов" и получил от нее сдачу 3000 рублей настоящими деньгами.

Фигурант не работает и был ранее судим. В полиции он рассказал, что деньги потратил. На время следствия мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.