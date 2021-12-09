17-летний студент снова ушел из общежития колледжа имени Кайкова в Твери и пропал

Подросток пропал 30 ноября Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери вновь ищут 17-летнего студента Дениса Фёдорова, который 30 ноября ушел из общежития колледжа имени Кайкова и не вернулся.

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Известно, что подросток ранее неоднократно уходил, после чего самостоятельно возвращался в общежитие.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.