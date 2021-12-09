В Твери открыли проезд по улице Новая Заря

В Твери возобновили движение по улице Новая Заря Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 декабря в Твери в районе Затверечья открыли для проезда всех видов транспорта улицу Новая Заря. Проезд был закрыт из-за проведения работ по модернизации водовода.

Ранее сообщалось, что движение будет закрыто до 12 декабря. Но работы завершили раньше установленного срока. Это должно избавить автомобилистов от заторов на улице Шишкова при движении в сторону Бежецкого шоссе и на въезде в город.

Напомним, что модернизация водовода проводится в рамках федерального проекта "Чистая вода".