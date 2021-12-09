Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-17°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 10:26

В Твери открыли проезд по улице Новая Заря

Работы на участке завершены
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Твери возобновили движение по улице Новая Заря

В Твери возобновили движение по улице Новая Заря

Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 декабря в Твери в районе Затверечья открыли для проезда всех видов транспорта улицу Новая Заря. Проезд был закрыт из-за проведения работ по модернизации водовода.

Ранее сообщалось, что движение будет закрыто до 12 декабря. Но работы завершили раньше установленного срока. Это должно избавить автомобилистов от заторов на улице Шишкова при движении в сторону Бежецкого шоссе и на въезде в город.

Напомним, что модернизация водовода проводится в рамках федерального проекта "Чистая вода".