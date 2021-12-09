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Происшествия9 декабря 2021 8:30

Пожарные в Твери спасли мужчину из горящего дома

ЧП произошло в дачном доме в посёлке Химинститута
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Причина пожара устанавливается.

Причина пожара устанавливается.

Фото: Олег УКЛАДОВ

9 декабря на пульт пожарным поступило сообщение о пожаре в дачном доме в посёлке Химинститута, на территории СНТ «За мир». К месту ЧП отправились огнеборцы пожарно-спасательной части №1 и специалисты отделения специализированной пожарно-спасательной части города Твери.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям тверских пожарных, удалось не только потушить пожар, но и спасти человеческую жизнь. В задымлённом доме огнеборцы обнаружили мужчину. Его оперативно вынесли на свежий воздух и передали прибывшим врачам.

Причина пожара устанавливается. По сообщению ГУ МЧС по Тверской области, локализован огонь был в 7:39, а в 10:13 объявили полную ликвидацию пожара.