Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Героев Отечества

Губернатор поздравил граждан. Фото: ПТО

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Этот праздник является продолжением вековой традиции, существовавшей в российском государстве до 1917 года. Именно в эти дни в Российской Империи праздновали День георгиевских кавалеров. Традицию в современном виде возродили в 2007 году.

С Днём Героев Отечества жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

Поздравления главы региона конкретно адресованы Полным кавалерам Ордена Трудовой Славы Марии Вороновой и Клавдии Самуйловой, Героям Социалистического Труда Александре Денисовой, Валентине Дударевой, Юрию Иванову, Любови Парфеновой, Валентине Полуэктовой, Антонине Смирновой, Евгению Яковлеву.

- Тверская земля дала России немало славных имен, навсегда ставших символами мужества и беззаветной преданности Родине. В этой доблестной когорте Вы занимаете видное место как настоящий патриот, посвятивший жизнь служению нашей стране и народу. Благодарю за все, что сделано Вами в интересах Верхневолжья и всей Российской Федерации, - обратился к ним Игорь Руденя.

В Верхневолжье сегодня проходит областная молодежная патриотическая акция «Герои Отечества – наши земляки». Запланированы возложение цветов на Аллее Героев и воинских захоронениях региона, поздравления проживающих в Верхневолжье обладателей высоких званий.