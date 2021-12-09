Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожнее на дорогах Тверской области

Будьте внимательны и осторожны на дорогах
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Госавтоинспекция Тверской области обращается к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.
- Выбирайте скоростной режим с учетом погодных условий, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков, - призывают в ГИБДД. - Особое внимание проявляйте при движении по эстакадам, мостам и путепроводам. Воздержитесь от поездок на автомобилях с летней резиной.
Пешеходов просят исключить выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток носите предметы со световозвращающими элементами, чтобы водители могли вас заметить.
Будьте внимательны и осторожны.