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Общество9 декабря 2021 7:50

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожнее на дорогах Тверской области

Соблюдайте дистанцию и скоростной режим
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах

Будьте внимательны и осторожны на дорогах

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Госавтоинспекция Тверской области обращается к водителям и пешеходам с просьбой быть предельно внимательными на дорогах.

- Выбирайте скоростной режим с учетом погодных условий, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполняйте предписания дорожных знаков, - призывают в ГИБДД. - Особое внимание проявляйте при движении по эстакадам, мостам и путепроводам. Воздержитесь от поездок на автомобилях с летней резиной.

Пешеходов просят исключить выход на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток носите предметы со световозвращающими элементами, чтобы водители могли вас заметить.

Будьте внимательны и осторожны.