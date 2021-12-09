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Происшествия9 декабря 2021 7:43

Причины гибели мужчин при пожаре выясняют следователи в Тверской области

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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При пожаре погибли двое мужчин Фото: СУ СК РФ по Тверской области

При пожаре погибли двое мужчин Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре двух мужчин. ЧП произошло 8 декабря в деревне Полубратово. На участке сгорела баня.

На место выезжали спасатели МЧС, криминалист и следователь. Проведен детальный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося. Установлены личности погибших.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.