Причины гибели мужчин при пожаре выясняют следователи в Тверской области

При пожаре погибли двое мужчин Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели при пожаре двух мужчин. ЧП произошло 8 декабря в деревне Полубратово. На участке сгорела баня.

На место выезжали спасатели МЧС, криминалист и следователь. Проведен детальный осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося. Установлены личности погибших.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.