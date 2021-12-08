Уроженка Твери Дарья Клишина показала сексуальные фото в красном бикини

Дарья Клишина проводит отпуск на островах в Карибском море Фото: instagram.com/dariaklishina

Уроженка Твери, спортсменка Дарья Клишина показала сексуальные фотографии в купальнике. Посты она опубликовала в своем официальном аккаунте в "Instagram".

В настоящее время легкоатлетка отдыхает на острове Сан-Бартелеми на Карибском море.

Но подписчиков восхищают не великолепные пейзажи, а сама Даша.

- Безупречная Даша, совершенная, - пишут в комментариях мужчины из разных уголков планеты.

На одном из отпускных снимков Дарья в красном купальнике изящно изогнулась у скалы и показала татуировку на ягодице, на другом кадре - скромно сидит на фоне моря в белом бикини, с улыбкой глядя в даль.

- Даша, классно выглядишь, - нахваливают спортсменку подписчики.

Поклонников и воздыхателей у Дарьи Клишиной хватает. В ноябре 2021 года она вошла в топ-100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала "Максим" и заняла 77 место.