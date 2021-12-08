Мобильная вакцинация от коронавируса в Твери приостанавливается из-за погодных условий

Мобильные пункты приостанавливают работу. Фото: Александр ЖМУЛИН

С 9 декабря в Твери временно останавливается работа мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в связи с погодными условиями. Об этом на своей страничке в соцсети сообщила Детская областная больница. Информацию "КП"-Тверь" подтвердили в пресс-службе Правительства Тверской области.

Вакцинироваться по-прежнему можно в стационарных пунктах - в медучреждениях и торговых центрах Твери. Запись на прививку ведётся по номеру 122, через портал Госуслуг или по телефонам пунктов вакцинации. Вакцинирующимся с собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. В пунктах, расположенных в тверских торговых центрах, на прививку принимают без записи.