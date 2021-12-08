Губернатор созвал заседание антитеррористической комиссии Тверской области

На заседании комиссии. Фото: ПТО

В Тверской области насчитывается 1081 школ, детсадов, колледжей, училищ, детских домов. 8 декабря их безопасность стала одной из главных тем заседания антитеррористической комиссии региона. Его провел губернатор Игорь Руденя.

- Для обеспечения безопасности обустраивают ограждения по периметру учреждений, устанавливают тревожные кнопки и наружное видеонаблюдение. Педагоги и сотрудники ежегодно проходят обучение по программе антитеррористической защищенности, - проинформировала пресс-служба областного правительства.

Также сообщается, что региональные власти в последние годы приняли дополнительные меры для повышения уровня защищенности организаций образования:

- Значительно возросло число объектов, оборудованных системами видеонаблюдения, почти в два раза увеличилось количество образовательных учреждений, которые охраняются работниками частных охранных служб.

Как подчеркнул Игорь Руденя, к охране необходимо привлекать лицензированные организации, Росгвардию либо ЧОПы. На заседании также рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности торговых точек и объектов топливно-энергетического комплекса региона.