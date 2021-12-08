В Тверской области сделают капремонт в здании Карельского национального краеведческого музея

Один из залов Карельского национального краеведческого музея. Фото: ТГОМ

Карельский национальный краеведческий музей находится в Лихославле. Он располагается в здании, построенном в конце XIX – начале XX веков. Экспозиция музея очень ценна: в неё входят подлинные артефакты, отражающие быт тверских карел, собранные в карельских сёлах.

В музее можно поучаствовать в интерактиве: попробовать знаменитые карельские пироги «калитки» и научиться их готовить. Посетителей обучат карельским словам и пригласят спеть карельские песни под аккомпанемент национального инструмента - кантеле. Носители языка могут поговорить на карельском с сотрудниками музея.

"Музей является настоящим центром карельской культуры и хранилищем знаний об истории этого народа", - отмечают в пресс-службе Правительства Тверской области.

С просьбой провести в здании музея ремонт в декабре 2021 года к губернатору Игорю Рудене обратилась пенсионерка из Лихославля Валентина Фёдорова. После чего глава региона сообщил, что финансирование на разработку проектно-сметной документации на проведение капремонта планируется предусмотреть в областном бюджете уже на следующий год. Сам ремонт будет возможно начать в 2023-м.