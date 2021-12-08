МЧС напомнило жителям Тверской области правила установки новогодних елей в доме

Наряжая ёлку, соблюдайте технику пожарной безопасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В преддверии Нового года ГУ МЧС России по Тверской области напоминает гражданам основные правила установки в помещении новогодней елки.

Главное требование - соблюдение техники пожарной безопасности. Оно включают в себя ряд правил: елка должна быть установлена на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения; ветки должны находиться на расстоянии не менее метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования; для иллюмиации необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления; помещение рекомендовано обеспечить первичными средствами пожаротушения; елка должна быть правильно собрана, а игрушки равномерно распределены.

Спасатели отмечают, что искусственная ель безопаснее настоящей. Елка из пластика загорается при температуре 500 градусов, для возгорания живого дерева достаточно 228-264 градуса.

Запрещается украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида, надевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона, зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

Важно! Пподозрении на неисправность в ёлочном освещении немедленно выключите всю иллюминацию. Уходя из дома отключайте из розетки электрические украшения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.