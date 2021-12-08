В Твери крыши домов чистят от снега и льда

С крыш домов чистят снег и сосульки Фото: администрация Твери

В районах Твери ведется ежедневный контроль состояния кровель зданий. После выпадения осадков усилены меры безопасности.

Силами сотрудников управляющих организаций, с привлечением альпинистов, крыши зданий и жилых домов чистят от наледи, снега и сосулек. На особом контроле находятся работы на кровлях зданий, выходящих на основные магистрали, пешеходные зоны, детские и игровые площадки.

Перед очисткой территорию огораживают сигнальной лентой. Жителям следует быть внимательнее.

Районные администрации следят за выполнением работ. При обнаружении неочищенной кровли, управляющей организации направляется предписание об устранении недоработок. В настоящее время составлено 15 материалов об административных правонарушениях.