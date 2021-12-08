Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-17°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 13:54

В центре Твери установили павильоны-домики для Рождественской ярмарки

Торговые ряды открются 11 декабря на Трехсвятской
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рождественская ярмарка готовится к открытию Фото: администрация Твери

Рождественская ярмарка готовится к открытию Фото: администрация Твери

В Твери продолжается подготовка к Рождественской ярмарке. На улице Трехсвятской 8 декабря установили 24 стилизованных домика-павильона для торговли. На пешеходной улице для горожан будут смонтированы арт-объекты и фотозоны.

Торговые ряды начнут работу 11 декабря при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований. Рождественская ярмарка будет работать до 9 января 2022 года ежедневно с 11:00 до 20:00 вечера. 1 и 2 января – выходные дни.

Жители и гости города смогут приобрести сувениры, подарки, сладости и горячие напитки.