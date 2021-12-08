В Тверской области 8 декабря коронавирусом заразились 360 человек

К концу года число заболевших ковидом за сутки в регионе стало снижаться. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 8 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 360 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 91309 заболевшим.

Выздоровели за минувшие сутки 406 человек. Всего с начала пандемии 80111 жителей излечились от коронавируса. 2176 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 умерли 8 человек. На карантине - 9022, минус 54 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Прививку сделали 575 909 человек, за последние сутки – 2 377 человек

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.