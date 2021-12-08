Тверские семьи приглашают принять участие в фестивале ГТО

В Твери пройдет фестиваль ГТО Фото: Дмитрий МИТИН

12 декабря в тверском ДС "Юность" состоится муниципальный фестиваль ГТО среди семейных команд. Спортивный день пройдет под девизом: "Не стоим на месте - с ГТО мы вместе!". Мероприятие посвящено 90-летию созданию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

К участию в фестивале ГТО приглашаются дети от 6 до 14 лет, мамы, папы, бабушки и дедушки. В программе: подготовительные упражнения к выполнению комплекса ГТО на силу, ловкость, гибкость, быстроту.

Победителей определят по наименьшей сумме мест, набранных командой за выполнение программы фестиваля раздельно в группах: двойки, тройки, четверки.

Победители и призеры получат кубки, медали, дипломы и сувениры комплекса ГТО. Все команды-участники будут награждены сувенирами и дипломами.