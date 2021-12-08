Лидер тверской сборной Даниил Ейбог завоевал бронзовую медаль чемпионата России по шорт-треку

Даниил Ейбог завоевал бронзовую медаль чемпионата России по шорт-треку Фото: областной спорткомитет

7 декабря в подмосковной Коломне завершился чемпионат России по шорт-треку.

В соревнованиях участвовали более 70 спортсменов, мужчини женщин, из 16 регионов. Были разыграны комплекты наград в многоборье по результатам забегов на 1500, 500 и 1000 метров, а также в смешанной эстафете на 2000 метров.

- Даниил Ейбог неудачно стартовал на дистанции 1500 метров: из-за предупреждения за нарушение правил он оказался в итоговом протоколе забега на последнем 36 месте. В забеге на 500 метров Ейбог финишировал вторым, на дистанции 1000 метров – третьим, - сообщает областной спорткомитет.

Набранных очков спорсмену хватило на бронзовую медаль чемпионата России в многоборье.