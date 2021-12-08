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Общество8 декабря 2021 11:25

На Комсомольской площади в Твери начали украшать ёлку

И установили светодиодный фонтан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На Комсомольской площади в Твери наряжают елку

На Комсомольской площади в Твери наряжают елку

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Тверь продолжает преображаться к Новому году. Уже зажгли огни на главной городской ёлке на площади Ленина, а днем 8 декабря, начали наряжать новогоднюю ель на Комсомольской площади.

Макушку праздничного дерева украшает восьмиконечная светодиодная звезда, в ветки встроена светодинамическая гирлянда.

На площади рядом с елкой установлен светодиодный фонтан со стробоскопами.

В этом году Пролетарский район украсят ещё пять ёлок в скверах на проспектах Ленина (напротив ТГТУ) и Николая Корыткова (сквер "Светлячок"), улицах Громова и Строителей, на аллее Славы в Мамулино и на Привокзальной площади. 10 новых синих мерцающих гирляндразвесят на деревьях.