На Комсомольской площади в Твери начали украшать ёлку

На Комсомольской площади в Твери наряжают елку Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Тверь продолжает преображаться к Новому году. Уже зажгли огни на главной городской ёлке на площади Ленина, а днем 8 декабря, начали наряжать новогоднюю ель на Комсомольской площади.

Макушку праздничного дерева украшает восьмиконечная светодиодная звезда, в ветки встроена светодинамическая гирлянда.

На площади рядом с елкой установлен светодиодный фонтан со стробоскопами.

В этом году Пролетарский район украсят ещё пять ёлок в скверах на проспектах Ленина (напротив ТГТУ) и Николая Корыткова (сквер "Светлячок"), улицах Громова и Строителей, на аллее Славы в Мамулино и на Привокзальной площади. 10 новых синих мерцающих гирляндразвесят на деревьях.