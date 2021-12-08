Игорь Руденя вручил госнаграды жителям Тверской области

Глава региона наградил ряд достойных граждан региона и страны. Фото: ПТО

В преддверии Дня Конституции РФ губернатор Игорь Руденя 8 декабря вручил государственные и региональные награды жителям региона, а также паспорта юным гражданам страны. Торжественная церемония, как заведено, прошла в большом зале областного правительства.

- По традиции мы чествуем жителей Верхневолжья, которые добились выдающихся успехов в служении стране и тверскому краю. Все, кто сегодня получает награды, - счастливые люди. Потому что вашей жизнью движет искренняя любовь к Родине, к тем, с кем вы работаете. Стремление трудиться ради развития России и блага народа является высшей целью каждого гражданина страны, - сказал перед награждением Игорь Руденя.

В первую очередь, конечно. были отмечены герои настоящего времени - медицинские работники.

Ордена Пирогова удостоен заведующий службой анестезиологии-реанимации областной клинической больницы Максим Петрушин.

- В начале пандемии было очень сложно, - отметил он. - Но есть понятие «надо», и все ребята пошли. Считаю, что награда – заслуга всей нашей команды: врачей, медсестер, санитаров. Мы увидели единение медицинского сообщества, и это дорогого стоит.

Медали Луки Крымского удостоена врач-нейрохирург детской областной клинической больницы Алла Соболева. Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей пульмонологическим отделением для лечения пациентов с COVID-19 ОКБ Галине Труфановой и заведующему дистанционно-консультативным центром перинатального центра имени Е.М. Бакуниной Вадиму Янкову.

Губернатор также поздравил с заслуженными наградами сотрудников МЧС, которые летом участвовали в ликвидации последствий разрушительного урагана на окраине Андреаполя. А также - полицейских, которые помогали спасателям.

Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» вручена начальнику межмуниципального отдела МВД России «Западнодвинский» Тверской области, полковнику полиции Виктору Смирнову.

Нагрудного знака МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» удостоены трое сотрудников: начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области, полковник внутренней службы Александр Жуков; старший инструктор – пожарный Государственной противопожарной службы Максим Красавцев и начальник отряда поисковых и аварийно-спасательных работ Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области Юрий Струнин.

Игорь Руденя вручил почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца» Елене Васильевой из Твери (у нее пять детей) и Игорю Кутилину из Зубцовского района ( у него тоже пять детей).

Почетной грамоты губернатора Тверской области удостоен тренер спортшколы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки А.Серединой Михаил Суровцев.

Знаком «За доблестную службу в Тверской области» награжден заместитель председателя областной общественной организации ветеранов Николай Красовский.

Еще ряд специалистов из различных сфер удостоены отраслевых почетных званий.

Игорь Руденя также вручил паспорта гражданина Российской Федерации школьникам из Зубцова, Кимр и Твери.