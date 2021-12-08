Случайная гостья украла деньги с карты жителя Тверской области

Злоумышленницу задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 67-летний житель Андреаполя с заявлением о списании с банковской карты 9000 рублей.

Куда именно пропали деньги мужчина не знал, но рассказал, что накануне выпивал с малознакомой женщиной у себя в квартире. Когда алкоголь закончился, он отправил спутницу в магазин и дал свою карту с пинкодом.

Когда мужчина уснул, злоумышленница снова взяла карту, сняла деньги в банкомате и вернула карту на место.

40-летнюю подозреваемую задержали. Похищенные деньги она вернула. На женщину завели уголовное дело.