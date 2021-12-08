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Происшествия8 декабря 2021 9:55

31-летнюю жительницу Тверской области мошенник обманул на 119 000 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жительница Тверской области стала жертвой мошенников

Жительница Тверской области стала жертвой мошенников

Фото: Анастасия Осипова

Жертвой мошенников оказалась 31-летняя жительница Калининского района Тверской области. На мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сообщил о незаконной попытке оформления кредита без согласия женщины.

Аферист убедил заявительницу через банкомат обналичить сумму в 119 000 рублей и перевести на "безопасный" счет, после чего перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Злоумышленника разыскивает полиция.