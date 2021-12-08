Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика8 декабря 2021 8:45

Назначен новый руководитель министерства по обеспечению контрольных функций Тверской области

Он прибыл к нам из Сыктывкара
Алексей АНДРЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В областном правительстве - новое назначение.

В областном правительстве - новое назначение.

Фото: ПТО

Распоряжением губернатора Игоря Рудени министерство по обеспечению контрольных функций Тверской области возглавил Игорь Архипенко.

Он сменил занимавшего этот пост Александра Беленко.

Игорь Архипенко окончил Коми республиканскую академию госслужбы и управления по специальности «Юриспруденция».

С 2013 года занимал должности в управлении внешних связей администрации главы Республики Коми и правительства Республики Коми, затем - в министерстве юстиции Республики Коми. Руководил управлением контроля администрации города Сыктывкар.