Из-за ремонта в Пролетарском районе Твери изменятся шесть автобусных маршрутов

Схема движения поменяется на 15 дней. Фото: Виктория ТУШКОВА

На пятнадцать дней - с 9 декабря до 23 часов 00 минут 23 декабря - в Пролетарском районе Твери изменят схемы движения шесть автобусов. Это связано с перекрытием из-за ремонта улицы Бориса Полевого (на участке от улицы Маршала Конева до улицы 2-аой Беговой). Изменится схема движения автобусов №6, №7, №12, №24, №42 и №45.

По информации «Транспорта Верхневолжья», автобусы №6, №7, №24 и №45 по направлению в центр города будут следовать по бульвару Профсоюзов, улице Бориса Полевого, 2-й Беговой улице, улице Воровского, улице Маршала Конева и далее по маршруту. В обратном направлении - по улице Маршала Конева, 2-й Краснознамённой улице, 2-й Беговой улице, улице Бориса Полевого, бульвару Профсоюзов и далее по маршруту.

Автобус №12 по направлению в центр города будет идти по улице Маршала Конева, 2-й Краснознамённой улице, 2-й Беговой улице, улице Бориса Полевого, бульвару Профсоюзов и далее по маршруту. В обратном направлении – по бульвару Профсоюзов, улице Бориса Полевого, 2-й Беговой улице, улице Воровского, улице Маршала Конева и далее по маршруту.

Автобус №42 по направлению в центр города будет проходить по бульвару Профсоюзов, улице Карла Либкнехта, 1-й улице за линией Октябрьской железной дороги, проспекту Калинина и далее по маршруту. В обратном направлении – по проспекту Калинина, 1-й улице за линией Октябрьской железной дороги, улице Карла Либкнехта, бульвару Профсоюзов и далее по маршруту.

Схему изменённых маршрутов смотрите ниже: