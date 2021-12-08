С предприятия в Твери украли металлические трубы

Похищенное злоумышленники вывезли на автомобиле Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился представитель строительной организации в Твери и рассказал, что с территории украдены металлические трубы. Ущерб составил 70 000 рублей.

Полицейские провели розыск и установили грузовой автомобиль, на котором злоумышленники вывозили похищенное с объекта. Подозреваемых задержали. Ими оказались двое жителей Твери, 1989 и 1994 годов рождения.

В полиции подозреваемые признались в содеянном. Трубы они вывезли вечером, сдали на металл, а деньги потратили.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.